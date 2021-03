Vetrina delle Donne per il Centro Mascherona Genova

Zena Original essendo sempre attenta a temi vicini alla solidarietà lancia una nuova iniziativa la Vetrina delle Donne

da lunedì 8 marzo e per tutto il mese saranno messe in vendita al prezzo di 10 euro nel sito www.zena.tv e presso il negozio di Via anton MARIA MARAGLIANO 40 R delle magliette rosse raffiguranti due scarpe femminili con l’aggiunta della scritta l’amore non ammette violenza

Tutti noi possiamo supportare con un semplice gesto il Centro antiviolenza Mascherona che ogni giorno aiuta e ascolta le donne in difficoltà (centroantiviolenzamascherona.it)

La vetrina che sarà visibile da Lunedi 8 marzo per questo giorno lasciamo la mimosa sugli alberi e alle donne regaliamo ciò che non appassisce rispetto e amore