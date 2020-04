Vento forte, cadono rami sulla strada a Savona: intervengono i VVF

Nella notte uomini del Comando Provinciale VVF Savona è intervenuto in corso Ricci a Savona per la messa in sicurezza di alcuni alberi e rami che, per via delle condizioni meteo avverse e in particolare il forte vento, sono caduti in strada.

Sul posto è intervenuta la Squadra 12, proveniente dalla Centrale, con il supporto dell Autoscala 11R e ha evitato ripercussioni per la sicurezza e i l traffico.

Giunti sul posto utilizzando la scala munita di cestello, hanno tagliato i rami danneggiati e controllato tutti gli alberi presenti nella via cosi da garantire una normale viabilità.