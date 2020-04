Gaslini, 200mila mascherine a misura di bambino per ospedali pediatrici

“Sono state consegnate oggi al presidente dell’Associazione ospedali pediatrici italiani 200.000 mascherine chirurgiche pediatriche da Imagro SpA, che ha deciso di donarle ai bambini accolti nei quattordici centri ospedalieri pediatrici dell’Aopi”.

Lo hanno riferito i responsabili dell’Istituto Gianni Gaslini di Genova Quarto, che per primi hanno ricevuto le mascherine a misura di bambino.

“L’importanza – hanno aggiunto – di fornire questo dispositivo di protezione individuale, realizzato su misura per i bambini, proprio a quelli che si trovano negli ospedali pediatrici è sottolineata da Paolo Petralia, direttore generale dell’Istituto Gaslini e Presidente dell’Aopi”.

“Gli Ospedali pediatrici – ha spiegato Petralia – non si sono mai fermati in questo difficile periodo, provvedendo a curare la pressochè totalita’ dei bambini positivi al coronavirus che hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero, e riprogrammandosi per continuare le attività nel modo più appropriato e sicuro per poter assistere tutti gli altri. Oggi più che mai, in vista della futura ripartenza a pieno regime abbiamo bisogno di implementare tutti i dispositivi di protezione necessari”.

“Siamo da sempre vicino – ha sottolineato Massimo Pollio, Ceo di Imagro Spa – alla realtà pediatrica del Gaslini e oggi, in un momento di grande preoccupazione per tutti, siamo particolarmente felici di poter assicurare, suo tramite, anche ai piccoli pazienti di tutti gli altri ospedali pediatrici un presidio di protezione e sicurezza tanto fondamentale”.

I responsabili del Gaslini hanno quindi la Società Imagro insieme al produttore Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd e la scuola Basis international school Shenzhen “per questa importante donazione a favore della sicurezza di tutti i nostri piccoli degenti. I nostri ospedali sono in tutto a misura di bambino e da oggi avremo anche le mascherine, pensate e realizzate ad esclusivo uso pediatrico, in modo che tutti i piccoli pazienti negli ospedali del nostro Paese riescano a ricevere la migliore e più adeguata protezione dal contagio da Covid-19”.