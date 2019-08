Ventitrenne morto mentre faceva parkour: via libera al rimpatrio della salma

Nulla osta dalla Procura di Imperia per il rientro in Scozia della salma di Raymond Connor, il 23enne inglese precipitato la settimana scorsa dal tetto della ex Salso in un cortile interno vicino al porto dopo che si era arrampicato per praticare parkour.

Il rientro avverrà domani dall’aeroporto di Malpensa per Edimburgo.

Secondo l’autopsia, eseguita dal medico legale e disposta dal pubblico ministero, le ferite riportate sul corpo del giovane marinaio imbarcato a bordo di uno yacht ormeggiato in porto sono compatibili con la caduta.

