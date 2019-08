Genoa, prevendita Viola e abbonamenti a gonfie vele

Un’onda di piena al Porto Antico per afflusso e mole di richieste al Ticket Office del Genoa Museum and Store, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 fatta eccezione lunedì. Sono giornate di super lavoro per il personale in servizio nel punto vendita sotto al Museo della Storia del Genoa. Acquisti degli abbonamenti. Biglietti per il match con la Viola. Le domande corrono su un doppio binario, e in diversi ne stanno approfittando per regalarsi le splendide maglie prodotte da Kappa, con o senza il coupon sconto per abbonati. La febbre di Genoa sta salendo sempre più in alto. Come la efficace pubblicità d’antan che, sul Cervino, immortalava un genio di nome Mike Bongiorno.

