Venerdì 6 gennaio tre Befane regalano dolci al Winter Park di Genova

Genova – Un’atmosfera unica di festa e allegria, per iniziare in tranquillità e spensieratezza il 2023. Venerdì 6 gennaio (dalle 15) tre Befane, due sui trampoli e una a bordo di un’automobilina elettrica, regalano dolci e divertimento a grandi e piccini al Winter Park di Genova, in piazzale Kennedy.

«In questi giorni di festività – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff del Winter Park – continuiamo a far divertire in spensieratezza giovani, famiglie e bambini, sia con le nostre 130 attrazioni, sia con eventi studiati appositamente. Per l’Epifania vengono a trovarci tre Befane che, dalle 15 in poi, regalano caramelle ai più piccoli». Venerdì 6 gennaio il Winter Park è aperto con il consueto orario festivo, dalle 10.30 fino a mezzanotte.

A più di cent'anni dal primo giro in giostra, il luna park mobile più grande d'Europa per 37 giorni in piazzale Kennedy con le sue 130 attrazioni. «Per 37 giorni le 130 attrazioni del Winter Park – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – colorano in Natale di Genova fino a domenica 8 gennaio 2023. Sono giostre adatte sia per famiglie e bambini, sia per chi cerca l'adrenalina. Questi ultimi apprezzeranno sicuramente Disco Music, una delle novità di quest'anno: un disco rotante che promette forti emozioni e che "accelera" i partecipanti a una forza quattro volte superiore a quella di gravità». Adrenalina e festa, ma anche gioia e divertimento per genovesi e turisti.

Il Winter Park Genova è aperto in piazzale Kennedy da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023, dalle ore 15 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.