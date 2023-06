Venerdi 16 giugno per tutti i bimbi al Lagaccio c’è “Volontariato”

Venerdi 16 giugno tutti i bambini sono attesi dall’Associazione Amici di Via Napoli per una giornata interamente dedicata al Volontariato. L’Associazione è tra quelle più impegnate sul territorio del Lagaccio e di Oregina, ed organizza sempre eventi meritevoli di essere pubblicizzati.

L’appuntamento è presso la sede di Via Bartolomeo Bianco 4 C, proprio alle spalle dei due campi sportivi (uno per il calcio ed uno, appena restaurato per l’Hockey su prato), ha organizzato l’ennesimo evento interessante: “Una Giornata per promuovere il volontariato…”

La manifestazione ha avuto il Patrocinio del Municipio Centro Est ed è in programma a partire dalle ore 10.00 sino alle ore 19.00.

All’evento hanno aderito altre associazioni del territorio.

“L’evento – spiega Salvatore Carotenuto degli Amici di Via Napoli, nella foto – ha lo scopo di coinvolgere i bambini dei quartieri del Lagaccio e di Oregina, per far provar loro l’esperienza del volontariato per un giorno. Naturalmente bambini di altri quartieri sono i benvenuti”.

Durante la giornata ci saranno i seguenti eventi: “Impara a spegnere un incendio” (a cura di O.A.G.S.), “Impara a pescare alla mosca” (a cura di ASD Fly Fishing Club Granarolo), “I segreti dell’Ambulanza” (a cura di P.A. Lanterna Onlus), “Vola fra gli alberi” ((a cura della Protezione Civile dei Municipi Centro-Est e Centro-Ovest), “Balestre e balestrieri, un tuffo nel Medioevo” (a cura del Gruppo Storico San Giorgio).

A tutti i bambini presenti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione alla manifestazione.

La speranza degli organizzatori è quella di coinvolgere tantissimi bambini ed il loro genitori.

FRANCO RICCIARDI