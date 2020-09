Vela, la varazzina Arianna Giargia ai Campionati Mondiali

La varazzina Arianna Giargia, ai Campionati Mondiali Giovanili Doppi classe 420, e la collega Silvia Galuppo, si sono classificate terze assolute e prime nella classifica femminile Under 19

Ai Campionati Italiani Giovanili Doppi della classe 420, conclusosi il 13 settembre 2020 a Marina degli Aregai con 83 equipaggi in gara, la giovane velista varazzina Arianna Giargia, attualmente atleta e portacolori dello Yacht Club Italiano di Genova, insieme alla collega Silvia Galuppo, si sono classificate terze assolute e prime nella classifica femminile Under 19.

Ed ora appuntamento per la competizione Mondiale di ottobre, sempre a Sanremo, con oltre 20 team. Buon vento ad Arianna e a Silvia da tutti gli sportivi … in particolare da quelli di Genova e Varazze.

Arianna è cresciuta e si è formata nel Varazze Club Nautico, figlia dell’attuale Presidente protempore del locale e storico circolo velico, Marcella Ercoli, allenata da validi istruttori. Un’atleta “tosta” come è stata definita dagli osservatori presenti alla competizione, ai quali non è sfuggito il carattere delle due veliste con “stoffa giusta”, abituate a lavorare insieme e a non demordere mai difronte agli ostacoli. Ne è assolutamente convinta la loro coach, Anna Barabino, che ha dichiarato: … «Bravissime ragazze che raccolgono i risultati del lavoro fatto. Ora grande attesa per il Mondiale di ottobre, sempre organizzato dallo Yacht Club Sanremo.»

Soddisfazione immensa per il Varazze Club Nautico, anzi, soddisfazione doppia: infatti, oltre al brillante risultato ottenuto dalla sua e nostra giovane atleta, anche quest’anno il Circolo Velico varazzino figura tra le prime dieci migliori Scuole di Vela della FIV, sesta in classifica generale. La premiazione si terrà alle ore 12:00 di sabato 3 ottobre presso il Teatro del Mare, in occasione del 60mo Salone Nautico di Genova.

Classifica