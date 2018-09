Vela, Imperia sogna la Coppa America 2021

Imperia presto tra le protagoniste della storica e prestigiosa Coppa America di Vela.

Sembra questo lo scenario prossimo che dunque vedrebbe due sfide nella più antica sfida velica oltre a Luna Rossa.

Si chiamerà Columbus 2021, la barca costruita a Fano. Per ora non si parla di velisti e di parte tecnica anche se è molto probabile che sarà straniero lo skipper che cercherà di portare l’antico Trofeo in mani italiane.

Per Imperia questo sarebbe un gran colpo, come per tutta la Liguria, con importanti ricadute sul territorio che vivrebbe di luce riflessa grazie a questo importante appuntamento dello sport Mondiale.

fc