Varazze propone i valori di un grande italiano ai ragazzi della scuola De André

Nella ricorrenza del 160° della nascita del Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia, la Città di Varazze ne celebra la memoria con una Cerimonia pubblica e proponendo agli Studenti i suoi alti valori etici e morali in una Conferenza dibattito a loro dedicata. La Cerimonia Commemorativa e la Conferenza avranno luogo giovedì 3 novembre 2022 con inizio alle ore 9:30.

Luigi Pierfederici Sindaco di Varazze in collaborazione con il Comune, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Valorizzazione Patrimonio Storico Culturale e con l’Istituto Scolastico Comprensivo di Varazze “Nelson Mandela”, facendo propria una proposta delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Varazze, ha varato il progetto: “I valori di un grande italiano proposti ai nostri ragazzi”.

Si intende così dare continuità al dialogo già intrapreso positivamente dal Comune, dall’Istituto Scolastico di Varazze e dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma con gli Studenti e con la Cittadinanza tramite le riuscite iniziative del 2021 per il Centenario del Milite Ignoto.

Il Progetto prende ispirazione dal 160° anniversario della nascita del Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia (Finalmarina 1862 – Finale Ligure 1945), protagonista decisivo della Grande Guerra e non solo, patriota italiano e depositario di principi etici fondamentali nonché fervido amante della sua Regione, per proporre alle giovani generazioni i suoi alti valori etici e morali testimoniati durante la sua esistenza ed in particolare nell’esercizio del suo comando durante la Grande guerra.

Programma:

– Ore 9,30 – Palazzo Comunale – Raduno delle Autorità Civili e Militari, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, Insegnanti e Studenti Scuola secondaria;

– Ore 10,00 – Alzabandiera in Piazza De Gasperi;

– Ore 10,15 – Largo Milite Ignoto – Brevi allocuzioni delle Autorità Civili e Militari;

– Ore 10,45 – Piazza S. Ambrogio, Monumento ai Caduti;

– Ore 11,00 – Conferenza-Dibattito con gli Studenti delle III^ Classi Scuola secondaria I Gr. De André.

La Cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Breve nota sul Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia:

E’ stato uno dei più grandi ed indiscussi generali italiani della Prima guerra Mondiale. In particolare si è distinto per un’interpretazione strategica e non frontale delle battaglie (contrariamente all’indirizzo “cadorniano” delle c.d. “spallate” al nemico e della conseguente e tragica guerra di posizione):

1) – E’ stato il protagonista della maggiore vittoria italiana del 1917, la Battaglia della Bainsizza.

2) – Durante la rotta di Caporetto riuscì, non ostante la situazione drammatica, a portare in salvo le numerose divisioni affidategli e a schierarle sulla linea del Piave, ancora in buona efficienza.

3) – Fu grande protagonista della Battaglia di Vittorio Veneto: provocò con le sue manovre di passaggio sul Piave, il crollo del dispositivo di difesa avversario.

I valori principali per cui si distinse, nella Grande guerra ed in tutta la sua vita e che si vorrebbero proporre alle giovani generazioni sono:

a) – Alto senso del dovere e della responsabilità personale,

b) – Fedeltà nel Servizio allo Stato,

c) – Indipendenza speculativa,

d) – Rispetto dei propri dipendenti.

Dopo la grande guerra non fu allineato con il regime fascista, pur gratificato da questo con il massimo grado dell’esercito italiano e con importanti onorificenze, non ebbe mai ruoli nel regime o posizioni di potere, pur senza rinunciare ad esprimere pubblicamente le proprie opinioni ed i propri valori, anche grazie all’enorme prestigio che aveva presso la popolazione negli anni successivi al primo conflitto mondiale.

Fonte: Città di Varazze e Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Varazze.

www.ponentevarazzino.com