Pallanuoto: Circuito under 13 di My Sport e Locatelli Genova

Si è inaugurata sabato la partnership fra MySport, il consorzio che gestisce fra gli altri l’impianto della Sciorba e la Locatelli Genova che diventa il punto di riferimento e lo sbocco per le ragazze ed i ragazzi che nel bellissimo impianto genovese vorranno giocare a pallanuoto, My Sport e Locatelli Genova hanno infatti organizzato nel pomeriggio la prima giornata di un circuito di incontri che coinvolgerà squadre di under 13 maschili, femminili e miste di alcune società liguri che si ritroveranno almeno un sabato al mese per un torneo amichevole che possa costituire un momento di confronto e crescita per tutti gli atleti

La classifica finale ha visto prevalere il Lavagna 90, davanti a GS Aragno, CN Sestri, US Luca Locatelli Genova e RN Arenzano, il prossimo appuntamento è previsto per sabato 12 novembre sempre alla Sciorba