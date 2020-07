Varazze, al via la mostra della pittrice Paola Defilippi

Varazze, l’Associazione Artisti Varazzesi, ha inaugurato la mostra personale della pittrice Paola Defilippi, presenti alcuni colleghi, critici, appassionati d’arte, amici

La mostra, allestita nel rispetto delle regole e disposizioni emanate delle Autorità locali, regionali e nazionali, in seguito all’emergenza epidemiologica da covid-19, resterà aperta fino a domenica 12 luglio 2020, visitabile dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 21:00. Ingresso libero.

Evento organizzato con la collaborazione dell’Associazione Artisti Varazzesi e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze.

Paola Defilippi ha allestito numerose mostre personali e collettive, non solo in Liguria, ma anche in altre regioni, riscuotendo sempre lusinghieri apprezzamenti da critica e pubblico.

«Amore per l’arte – opera della poetessa Bruna Di Corato.

Una grande mente/ uno stile unico/ un grande dono/ che la natura/ le ha dato…

– Sa far rivivere sulla tela/ dandole nuova espressività/ ciò che la natura/ nasconde…

– Nascono così/ opere stupende…/ grandiose…/ difficili…/ affascinanti…

– Esaltati una singolare/ genialità creativa…/ forse…/ un sogno mai espresso…

– Con la sua arte/ nei suoi dipinti/ con mano magica/ esprime tutto ciò

– Che pochi/ sentono e… vendono/ … il profondo/ … il brivido/ … l’incertezza/ … l’infinito/ una realtà sconosciuta

– La felicità di esporre agli altri/ con le sue opere/ l’insieme di una tavolozza/ dai colori smaglianti/ forti e… caldi/ come in una eterna primavera…/ e condividere… insieme/ nuove soddisfazioni…

– Ed è per questo/ che auguro… / al grande artista / sempre maggiori successi / soddisfazioni e… / tanta fortuna… .»