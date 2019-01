“Alla lunga emergono i veri obiettivi di chi governa il Municipio: non collaborare e tentare di demolire proposte di buon senso”.

Lo ha dichiarato il capogruppo municipale Alessio Bevilacqua (Lega) commentando la scelta di Pd e sinistra di bocciare la richiesta di regolamentare l’area di via della Pietra, così come è stato già fatto per altre aree presenti in città, ad esempio a Di Negro, tenendo in considerazione “sia la necessità dei concittadini della vallata che usufruiscono della metropolitana, sia dei residenti facendo le necessarie opere di intervento”.

Area via della Pietra: parcheggio interscambio riservato a residenti Val Polcevera

“È brutto – ha aggiunto Bevilacqua – quando la visione partitica supera le esigenze dei cittadini. È brutto e non è giusto, soprattutto per una zona in forte difficoltà come quella di Brin e per i cittadini della Valpolcevera colpiti dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi.

Il presidente Federico Romeo e i suoi consiglieri del Pd, del Gruppo misto e della lista Crivello, dovrebbero chiedere scusa ai cittadini e assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

A questo punto, confido che il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco Stefano Balleari e l’assessore comunale Paolo Fanghella si attivino per risolvere una tematica che sta a cuore ai cittadini e ai comitati territoriali, nonostante che chi governa il V Municipio Valpolcevera non se ne renda conto”.