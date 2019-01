Area via della Pietra: parcheggio interscambio riservato a residenti Val Polcevera

“Redigere un apposito regolamento per l’area di via della Pietra, così come è stato già fatto per altre aree presenti in città, tenendo in considerazione sia la necessità dei concittadini della vallata che usufruiscono della metropolitana, sia dei residenti facendo le necessarie opere di intervento.”

E’ la sostanza dell’impegnativa della mozione del capogruppo leghista del Municipio V Valpolcevera, Alessio Bevilacqua, che è stata indirizzata al Comune di Genova.

“L’apertura dell’area nella zona di Brin/Certosa, adibita ad uso parcheggio – ha spiegato Bevilacqua – è di grande utilità per la cittadinanza dell’intera vallata e per i residenti della zona.

Purtroppo nell’ultimo periodo si è riscontrato che nell’area c’è una sosta selvaggia di mezzi di grande volume, i quali molte volte creano problemi di manovra per l’ingresso o l’uscita dei veicoli.

Con questa proposta, ribadiamo il concetto che la funzione dell’area debba essere quella di sopperire soprattutto alla grande carenza dei parcheggi della zona vicina alla stazione della metropolitana e che il parcheggio debba essere strutturato sia come piastra di interscambio per chi fruisce della metropolitana, sia come area per il parcheggio dei residenti.

Visto al momento non è attivo nessun regolamento per l’area di parcheggio, chiediamo che questo venga realizzato al più presto, con i necessari lavori da parte dell’amministrazione comunale, così come è stato già fatto per le aree di Di Negro o in Val Bisagno all’uscita dell’autostrada”.