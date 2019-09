Val Petronio, c’è la progettazione definitiva del depuratore

Il progetto definitivo del depuratore comprensoriale della val Petronio, è stato presentato il 17 settembre nel Palazzo Comunale di Sestri Levante alla presenza delle autorità comunali e della città metropolitana. L’impianto è progettato per un totale di 70mila abitanti, considerando la fluttuazione estiva (70.000 AE picco estivo, 46.000 AE utenza invernale), con tecnologia a fanghi attivi e comparto di filtrazione finale a membrane (MBR), su cui il gestore IREN ha acquisito grande esperienza negli ultimi anni.

Nella zona interessata dall’intervento, sarà riqualificata dal punto di vista ambientale, con spazi verdi e parcheggi; verrà realizzato, sopra l’attuale pista di pattinaggio, un palazzetto dello sport polifunzionale, che sarà sottoposto a omologazione per diverse attività sportive grazie anche al confronto con il CONI in fase progettuale.

«La tecnologia MBR, scelta per la realizzazione di questo impianto – ha spiegato Christian Zanni, Project Manager IRETI – è stata sperimentata già in molti altri impianti similari in Liguria (ad esempio Recco e S. Margherita Ligure) e consentirà di realizzare un depuratore compatto, di elevata efficienza, adattabile ai flussi stagionali. Inoltre con un ciclo virtuoso, l’acqua in uscita potrà essere riutilizzata per uso irriguo o per altri usi non potabili».

Il depuratore è un progetto che comprende sistemi di depurazione reti fognarie di collegamento e scarico e una nuova condotta di scarico a mare sistemata nelle aree esterne al nuovo edificio sportivo polifunzionale adiacente al depuratore. Alla presentazione dell’intero progetto erano presenti Valentina Ghio, sindaca della città, Marco Bucci, Sindaco Metropolitano, Simone Ferrero Consigliere, Metropolitano all’Ambiente,

Giovanni Stagnaro, Sindaco di Casarza Ligure, Giovanni Collorado, Sindaco di Castiglione Chiavarese, Paolo Valentino, Assessore alla depurazione delle acque, Giovanni Gnocchi, responsabile del servizio idrico integrato e Christian Zanni, Project Manager di IRETI e di Annalisa Fresia dirigente del servizio Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Sestri Levante.

«La realizzazione del nuovo depuratore costituisce un obiettivo primario di Città Metropolitana quale Ente d’Ambito ottimale e si inserisce nel complessivo programma del pieno raggiungimento degli standard di qualità del servizio idrico integrato a favore di tutti i cittadini dell’ambito metropolitano.» ha dichiarato Marco Bucci, Sindaco della Città Metropolitana.

«La conclusione della fase di progettazione – commenta Valentina Ghio, sindaca della città – rappresenta un primo traguardo per dotare il territorio di un impianto di depurazione adeguato ed efficiente oltre che per riqualificare l’area. Dopo diversi mesi di lavoro parte finalmente il percorso che permetterà di avviare i lavori per il nuovo impianto comprensoriale.»

Il progetto definitivo è stato inviato da IRETI a Città Metropolitana e contestualmente alla Regione per la verifica ogni elemento della Valutazione di Impatto Ambientale. Si stima che la conclusione delle opere di progetto avvenga nell’arco di un triennio dall’aggiudicazione della gara d’appalto. ABov