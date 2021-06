Vaccini anti Covid, al via prenotazioni per tutti: la situazione

Da oggi è possibile effettuare la prenotazione dei vaccini per tutti.

Sono a quota 39.958.409, secondo il sito ufficiale del Governo, le dosi di vaccino che sono state distribuite alla regioni in tutta Italia.

Mentre altri 2,5 milioni di dosi di vaccini anti covid e oltre ai 3,5 milioni di Pfizer sarebbero in arrivo questa settimana.

Per quanto riguarda le somministrazioni, i dati aggiornati parlano di 35.435.853 dosi somministrate, pari all’88,7% del totale distribuito, con 12.294.543 persone (pari al 22,66% della popolazione over 12) che hanno completato il ciclo vaccinale.

Sarebbero, invece, circa 11 milioni gli italiani che hanno ricevuto la prima dose.

Per quanto riguarda la Liguria, il presidente della Regione Giovanni Toti ad Agorà su Rai 3 ha detto: “Se le consegne di vaccini anti Pfizer previste saranno sufficienti, le prenotazioni per gli adolescenti dai 12 anni in Liguria “partiranno entro 10 giorni a scaglioni”.

La situazione delle vaccinazioni in Liguria: https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus/piano-vaccinazione-anti-covid.html

Con dato aggiornato alle 10, sono 391.574 le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 per gli under 29 effettuate da ieri sera sul portale di Regione Lombardia e Poste Italiane. Lo si quanto si apprende dalla direzione Welfare della Regione Lombardia.