Utero in affitto, Naomi Campbell a 53 anni madre per la seconda volta

“Non è mai troppo tardi per diventare madre”. Parola della top model Naomi Campbell.

L’ex modella ora 53enne ha annunciato ieri su Instagram la nascita del suo secondo figlio, con una foto senza volti ma con un neonato vestito di bianco fra le sue bellissime braccia e la manina di un bambino più grande che stringe quella della mamma.

Anche in questo caso, come sussurrano i “rumours” sulla vicenda, la top model avrebbe fatto ricorso all’utero in affitto. Naomi Campbell aveva avuto una prima bambina nel 2021, quando aveva 50 anni. Sebbene non abbia mai confermato di avere portato lei stessa in grembo la bambina, aveva confermato a British Vogue che si trattava di sua figlia.

“Tesoro mio, sappi che sei custodito oltre misura e circondato d’amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo” ha scritto ancora la Campbell nel commento alla foto sul suo profilo IG seguito da 15,2 milioni di persone.

In un’intervista del 2022, in cui ha posato con la figlia sulla copertina della rivista, l’ex supermodella ha detto di incoraggiare tutte le donne a non escludere di avere bambini, anche se hanno superato l’eta’ prevista dalla convenzione sociale.

“Dico a tutte loro: fatelo e non esitate – aveva dichiarato in quella occasione – ho sempre saputo che un giorno sarei diventata madre, ma è la gioia più grande che potessi mai immaginare. Sono fortunata, lo so: è la cosa migliore che abbia mai fatto”.