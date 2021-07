Uno sguardo sulla prevenzione. Iniziativa dell’UICI di Chiavari

UICI Chiavari. Se si volesse fare una “classifica” dei sensi più importanti per gli esseri umani, stilare una graduatoria valida sarebbe realmente impossibile.

Tutti e cinque hanno infatti una rilevanza assoluta per la nostra vita di tutti i giorni.

Oggi, però vogliamo parlare della vista e del valore immenso che questa possa avere per tutti noi.

E lo sa benissimo chi, per vari problemi si trovi a convivere con una funzionalità ridotta della stessa.

Molto spesso un buon intervento preventivo può aiutare a limitare la degenerazione dell’apparato visivo e quindi preservare questa funzionalità.

Per operare in questa direzione, l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti con sede a Chiavari, in collaborazione con IAPB Italia organizza una giornata di screening denominata “La prevenzione non va in vacanza”.

Il 29 luglio alle 17.30 presso l’Istituto Assarotti di Chiavari sito in Viale Millo 4, ci sarà un controllo gratuito della vista, la presentazione di un libro ed infine aperitivo per tutti. Roberto Polleri

Per prenotazioni occorre chiamare il numero 0185 307650 oppure inviare una email all’indirizzo uicchi@uici.it