UniGe presenta: Pillole di Economia, Cultura e Turismo

UniGe. Cultura e turismo come cura contro il COVID-19?

Il periodo di lockdown ha dimostrato come la cultura sia un elemento indispensabile per la qualità̀ della nostra vita personale e sociale ma anche come i sistemi culturali e turistici siano fragili rispetto a shock ed eventi inattesi e ad elevato impatto quali le pandemie, le alluvioni, le crisi economiche.

Se ne parlerà̀ online grazie all’iniziativa Pillole di economia cultura e turismo, dialoghi con esperti organizzati dal Dipartimento di Economia dell’Università̀ di Genova e moderati da docenti di discipline economiche e aziendali.

Pillole di cultura e turismo punta i riflettori sugli aspetti economici e sociali della cultura e del turismo, grazie alla condivisione di difficoltà e iniziative di successo da parte di imprenditori, manager della cultura e del turismo, politici ed esperti a livello nazionale ed internazionale.

Mezz’ora di dialogo, al lunedì alle 17, moderato da un docente universitario e seguito dalle domande dei partecipanti

Andrea Erri, direttore generale del Teatro La Fenice di Venezia; Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura; Giorgio Genta, vicepresidente dell’azienda ETT; Barbara Grosso Assessore del Comune di Genova, sono gli esperti che ci parleranno delle relazioni tra economia, cultura e turismo nei primi quattro appuntamenti.

L’iniziativa, svolta in collaborazione con Palazzo Ducale di Genova, con il Patrocinio del Comune di Genova e con il supporto del Servizio e-Learning, multimedia e web dell’dell’ateneo genovese, si svolge in diretta sul canale Youtube dell’Università di Genova.

Si inaugura con queste Pillole un percorso di ricerca, formazione e divulgazione sui temi del management e della sostenibilità̀ economica nel settore culturale e turistico.

I primi 4 appuntamenti

Lunedì 16 novembre, ore 17.00 – Pillole con Andrea Erri, direttore generale del Teatro La Fenice, Venezia

Lunedì 23 novembre, ore 17.00 – Pillole con Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale, Genova

Lunedì 30 novembre ore 17.00 – Pillole con Giorgio Genta, vicepresidente e CIO di ETT Solutions

Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 (da confermare) – Pillole con Barbara Grosso, Assessore alle Politiche Culturali, Politiche dell’Istruzione, Politiche per i Giovani, Comune di Genova

Foto di Gianni Crestani da Pixabay