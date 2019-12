Unige: il concorso per borsa di studio Francesca Bonello

E’ stato pubblicato il bando di concorso per l’attribuzione della “Borsa di studio Francesca Bonello”, in ricordo della giovane studentessa genovese, iscritta a Medicina, scomparsa il 20 marzo 2016 in Catalogna (Spagna), nell’incidente del bus sul quale viaggiava insieme ad altri 57 studenti Erasmus.

“Si tratta di un’iniziativa che sentiamo importante per ricordare Francesca, i suoi studi e il suo impegno nel volontariato – ha detto l’assessore regionale all’Istruzione Ilaria Cavo – e che vogliamo continuare a portare avanti”.

La borsa di studio da 5000 euro sarà assegnata a uno studente dell’Università degli Studi di Genova iscritto a Medicina che presenterà una tesi di laurea sperimentale su tematiche inerenti le problematiche sanitarie legate ai Paesi in via di sviluppo.

Il bando, istituito da Regione Liguria e in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e con IREN S.p.A., è disponibile sul sito di Aliseo – Agenzia regionale per lo studente e l’orientamento (www.aliseo.liguria.it.it).

Al concorso possono partecipare gli studenti iscritti, a tempo pieno, entro la durata normale del corso, per l’anno accademico 2019/2020 al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova che abbiano intenzione di discutere, nelle sessioni dell’anno accademico 2019/2020 ovvero 2020/2021 una tesi sperimentale su tematiche inerenti le problematiche sanitarie legate ai Paesi in via di sviluppo e ai flussi migratori.