UNESCO Genova all’Expo Fontanabuona. Ecomuseo Colombiano itinerante

Nell’ambito delle iniziative che si terranno da domani 6 agosto fino al 22 in Valfontanabuona, nel levante del genovesato, all’interno del contenitore di “Expo Valfontanabuona Tigullio 2021”, il Club per UNESCO di Genova, insieme al Comune di Moconesi con Neirone, Tribogna, Agenzia di Sviluppo GAL Genovese ha presentato il programma degli eventi in presenza di SMART.

In particolare, il Comune di Moconesi, all’interno di Expo Fontanabuona Tigullio, promuove due appuntamenti per il 7 e il 12 agosto.

Il primo evento vede la partecipazione del Club per UNESCO di Genova, presieduto dal’antropologo culturale e storico Professor Massimo Ruggero, con il neonato Ecomuseo del cammino storico di Colombo. Sabato 7 a Gattorna in Piazza Pescatori, in collaborazione con i Comuni di Tribogna e Neirone (firmatari del nuovo Ecomuseo), ecco un appuntamento che abbraccia il Museo di Colombo con la collaborazione del neo “Ecomuseo del Cammino Storico Colombiano”, “creatura” fortemente voluta da Ruggero stesso, con l’approccio alla sentieristica tra Terrarossa e Gattorna, lungo la ciclovia dell’ardesia, la buona cucina e l’offerta commerciale di Gattorna, per chiudere la serata con uno spettacolo della carovana dantesca sempre in Piazza Pescatori, in collaborazione con Regione Liguria, Ente Parco Portofino e Antola e con la partecipazione del Professor Francesco De Nicola, Ordinario di Lingua e Letteratura Italiana all’UniGe, nonché Presidente locale della “Società Dante Alighieri”. A seguire intrattenimento musicale.

Il secondo evento in calendario è fissato per giovedi 12 agosto a Ferrada in Piazza del Palazzo Comunale, dove artisti e musicisti locali metteranno in mostra la propria arte con esposizione di pittura e scultura, dimostrazioni live, intrattenimento musicale e letture di poesie a cura di artisti della Val Fontanabuona. Ospite letterario d’eccezione lo scrittore Bruno Gambarotta. Marcello Di Meglio