Un’amichevole tra i Vigili del Fuoco e la Vecchia Rivarolese 2016 per gli sfollati

Sabato 22 settembre, alle ore 11, al Torbella di Rivarolo, si disputerà un’amichevole tra la rappresentativa genovese dei Vigili del Fuoco e la Vecchia Rivarolese 2016.

L’iniziativa, voluta dal presidente Marco Rossi, dal dirigente Mirko Cavicchioli e dal capitano della compagine Davide Ghironi, ha ricevuto il totale supporto della Uisp e del comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Il calcio di inizio sarà dato dall’ingegnere Arturo Antonelli, dirigente addetto vicario del comando provinciale di Genova.

Davide Ghironi, capitano e co-fondatore della Vecchia Rivarolese 2016, ci spiega l’iniziativa: “Proveremo e cercheremo di dare due ore di svago agli abitanti dei quartieri colpiti dal crollo del Viadotto Polcevera.

A fine amichevole, abbiamo previsto un ‘terzo tempo’ dove ci sarà da mangiare e da bere. Abbiamo realizzato 100 magliette celebrative che saranno messe in vendita per una raccolta fondi da destinare agli sfollati.

Non saranno previsti ticket di ingresso per accedere allo stadio, ma metteremo una cassetta per raccogliere la generosità dei polceveraschi; anche solo un euro sarà ben accetto”.

Per eventuali informazioni sull’evento benefico è disponibilie il numero telefonico 349.1042.411.

Laura Candelo