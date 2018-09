Special Marathon, Nuota per la Valpolcevera con Foltzer

Foltzer S.S.D. a.R.L. è una società sportiva che da anni opera nel quartiere di Certosa. Una realtà in continua evoluzione che, nel corso degli anni, è riuscita a trasformare la piscina comunale del quartiere in un moderno centro fitness, in grado di offrire servizi di prima qualità, al passo con le più moderne attività che nascono nel settore.

Sulla base della convinzione, che l’anima del successo di ogni centro sportivo siano le persone, puntano sulle competenze del loro personale, attraverso specifici e continui percorsi di formazione, cercando di affinare costantemente il loro grado di accoglienza, cordialità e comfort degli ambienti.

Nel loro percorso di rinnovamento, verso alti livelli di professionalità, l’obiettivo primario è trasformare la qualità dei servizi in termini di benessere sociale.

In tal senso, cercano di estendere le loro attività anche all’esterno dell’impianto, attraverso progetti nel settore educativo e culturale che coinvolgano le istituzioni territoriali.

L’evento del 29 settembre: Foltzer, in collaborazione con MySport S.S.D. a R.L. e Stelle Nello Sport e il patrocinio del Municipio V Valpolcevera, vuole regalare un sorriso e un pensiero di speranza alla vallata, dedicandole la tradizionale maratona di nuoto, dimostrando come il loro quartiere è vivo e pronto a ripartire.

Il loro obiettivo è un abbraccio di incoraggiamento a tutti cittadini per fare fronte comune all’isolamento che si è creato nella loro Valpolcevera.

Durante l’intera giornata sarà attiva una raccolta fondi a offerta libera, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore di chi ha bisogno di sostegno in questo difficile periodo.

Come iscriversi alla Special Marathon

Scarica il modulo di iscrizione che trovi a questo link:

https://www.dropbox.com/s/hycp2chqmcv8l82/Modulo%20iscrizione%20marathon.pdf?dl=0

Stampalo, compilalo e invialo a questo indirizzo email: vascanuoto@foltzer.it Attendi la conferma di ricevuta iscrizione.

Altre modalità d’iscrizione:

Compilare il modulo di iscrizione presso la segreteria dell’impianto.

Manda un messaggio alla nostra pagina Facebook con il tuo nome e cognome e la/le attività che hai scelto di fare.

Compilerai il modulo di iscrizione il giorno della manifestazione.

EVento Facebook: https://www.facebook.com/events/1812981818749379/

Il programma della Special Marathon:

Dalle 15:30 alle 21:30 maratona di nuoto benefica non competitiva. 1, 10 o 100 vasche.

Dalle 16:45 alle 17:45 giochi in acqua per bambini e balli di grupp.o

Dalle 19:15 alle 20:00 hidrobike- acquawalking circuit (Massimo 30 p.p. su prenotazione).

Dalle 20:00 alle 20:45 acquagym.

Per concludere dalle 21:00 spaghettata per i partecipanti ed intrattenimento musicale.

Laura Candelo