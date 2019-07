A tutta dance con la Band Abba Show a Marina di Varazze

E’ tutto pronto per il secondo appunto di #Marinasummerfest 2019, Sabato 13 Luglio. Un tuffo negli Anni ’70 e ’80 e un invito a lasciarsi travolgere dal ritmo della musica Dance degli intramontabili Abba.

L’Italian Abba Tribute Band Abba Show, nata nel 2005 dall’idea di offrire un bel concerto di musica dal vivo e, al contempo, di coinvolgere direttamente il pubblico ricreando clima e atmosfera tipici di un periodo estremamente vivace per la musica Dance, è ormai apprezzata in Italia e all’estero.

E’ uno spettacolo letteralmente senza età in grado di unire tutte le generazioni. Come trattenersi dal cantare insieme le notissime “Dancing Queen” e “Mamma Mia”, così come le melodie rese di nuovo note al grande pubblico anche grazie ai recenti film? Divertimento, entusiasmo e allegria sono garantiti.

“Impossibile non lasciarsi trascinare dal coinvolgente ritmo di uno dei gruppi di musica dance più famosi al mondo e ballare cantando insieme brani che hanno fatto scatenare sulle piste da ballo intere generazioni. L’energia e il volto sono quelli della tribute band tutta italiana, fin dalla sua nascita apprezzata in tv come nei teatri. La ‘missione’ è sempre la stessa, ovvero far divertire attraverso la magia degli Abba.”

Il concerto avrà inizio alle 21,30 e, come ogni evento del #marinasummerfest sarà ad ingresso libero e gratuito.

Vi invitiamo a visitare la pagina Facebook e il sito web di Marina di Varazze per restare sempre aggiornati su novità ed eventi.

Serate Live in Marina di Varazze – Settimana dall’11 al 15 Luglio 2019 a cura dei locali Boma Caffè, Boma Ristorante Caffè, Lanpo e Life Food & Drink:

Giovedì 11 Luglio – Al Boma Ristorante Caffè – Cena in Jazz Happy Dinner con Elektrikakustik Jazz Quartet: – Danila Satragno, Voce – Dino Cerruti, Contrabbasso – Lois Tarantino, pianoforte – Leo Saracino, batteria. Ore: 21,15 > 23.30 – Info e prenotazioni: Tel. 019934530

Venerdì 12 Luglio – Al Life Food & Drink – Jazz Lounge Bossa Nova – Ore: 21.00 > 23.30 – Info: Tel. 019450 9315.

Lunedì 15 Luglio – Al Boma Ristorante Caffè – Cena e musica live con Andrea Costa – Ore: 21.15 > 23.30 – Info e prenotazioni: Tel. 019934530

