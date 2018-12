Una sede tutta nuova per l’Autoscuola Gastaldi: più tecnologia e spazio

Successo ieri sera per l’inaugurazione della nuova sede dell’Autoscuola Gastaldi Genova che si è spostata in una location tutta nuova e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico per l’insegnamento.

La sede sarà tra qualche giorno operativa e sarà sempre in corso Gastaldi a Genova, spostandosi di qualche metro ai civici 77/79/81R, telefono: 010318337.

A fare gli onori di casa è stato il titolare Menenio Duranti che, insieme al fratello, gestiscono la struttura.

“Abbiamo deciso per una nuova, struttura, più ampia – ci spiega Menenio – con un’aula didattica tecnologica per una maggiore facilità di apprendimento. Le patenti per cui prepariamo e portiamo agli esami i nostri alunni sono quelle delle varie tipologia della ‘A’ e della ‘B’.

Poi c’è la parte pratica effettuata con varie titologie di moto a partire dallo scooter Sym Mio 50cc per arrivare al Bmw F650CS. Per le prime lezioni utilizziamo uno spazio privato e riservato per insegnare a guidare in totale sicurezza.

Per quanto riguarda le auto, invece, utilizziamo le Volkswagen Polo fresh dotate di doppi comandi: sono più sicure e sono più facili da guidare”.

