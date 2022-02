Una sarta genovese sul podio di eWomen Lab. L’iniziativa nazionale di Dintec e Ebay Italia per l’empowerment delle imprese femminili ha coinvolto 40 imprese.

C’è anche il negozio virtuale della genovese Energia di Tatiana Faetti, fra i tre migliori progetti on line realizzati al termine di eWomen Lab, iniziativa nazionale di empowerment femminile realizzata nel 2021 da Dintec (Agenzia delle Camere di commercio per l’innovazione e il digitale) ed eBay Italia e diffusa in collaborazione con la Rete dei Comitati per l’Imprenditoria Femminile.

eWomen Lab ha dato l’opportunità a 40 imprenditrici italiane, di cui ben 7 genovesi, di partecipare a un percorso di qualificazione ed aggiornamento professionale sull’e-commerce e di aprire il proprio negozio virtuale su e-Bay. Al termine del corso è stato realizzato un project work in cui le imprenditrici hanno applicato alla propria attività i metodi e la strategia di vendita oggetto della formazione; il negozio virtuale di Tatiana Faetti per vendere on line le proprie creazioni sartoriali è risultato fra i tre migliori.

Tatiana Faetti aveva già partecipato con successo alla prima edizione di Restart with Digital; il corso organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Genova e dal Competence Center Start 4.0 per accelerare la ripartenza economica attraverso le opportunità offerte dal digitale.

«Un’imprenditrice che ha dimostrato impegno, competenza e tanta voglia di crescere. – Commenta il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia. – Misurandosi su due percorsi formativi molto diversi ma accomunati dal tema del digitale; inteso come strumento per migliorare la competitività della propria impresa».

«Sono nata in sartoria e ho imparato che bisogna impegnarsi; tentare sempre nuove strade senza mai spaventarsi, – E’ il commento di Tatiana Faett.i – Poi ho iniziato il mio percorso di innovazione grazie al PID. Ho tanti progetti per il futuro e il mio sogno è arrivare a fare delle sfilate con il mio brand; unendo così l’esperienza artigianale e le opportunità del digitale possono nascere delle magie». ABov