Una sala della Regione dedicata ai Caduti di Nassiriya

La sala auditorium della Regione Liguria in piazza De Ferrari è stata intitolata ai Caduti di Nassiriya.

Alla cerimonia è intervenuta la figlia del sottotenente dei carabinieri Giovanni Cavallaro Lucrezia in rappresentanza dei familiari delle vittime dell’attentato del 12 novembre 2003 in Iraq, il governatore Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il prefetto Fiamma Spena, il cardinale Angelo Bagnasco, il comandante dell’Esercito Gianfranco Francescon e il comandante dei Carabinieri Liguria Pietro Oresta.

“Grazie a cerimonie come queste – ha detto Lucrezia Cavallaro – si mantiene vivo il ricordo di mio papà e di tutti i caduti a Nassiriya.

“Un omaggio – scrive il governatore su Facebook – a chi è morto per difendere la nostra Repubblica e a chi lotta tutti i giorni per costruire il proprio futuro, come Lucrezia che a 4 anni ha perso il papà nell’attentato di Nassiriya del 2003. A lui e a tutti gli altri caduti abbiamo dedicato la Sala Auditorium di Regione Liguria, dove si svolge un pezzo della vita democratica per cui si sono sacrificati. Così ricordiamo e onoriamo chi si è battuto per la nostra libertà”.