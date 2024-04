Una nutrita programmazione per il Teatro Nazionale

Il Teatro Nazionale propone una nutrita programmazione di ben cinque spettacoli nell’ultima decade del mese di aprile 2024.

Volto noto di teatro, cinema e tv, Ninni Bruschetta è protagonista di Il mio nome è Caino, pièce tratta dall’omonimo romanzo di Claudio Fava, in scena al Teatro Duse dal 19 al 21 aprile.

Un viaggio nella mente di un killer che ne svela la violenza ma anche la capacità organizzativa, la follia così come l’attenzione ai dettagli. Un profilo psicologico che si rispecchia in quello del primo assassino (e fratricida) della storia.

Sul palcoscenico anche la pianista e compositrice Cettina Donato.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Uomo e Galantuomo è al Teatro Ivo Chiesa dal 19 al 21 aprile.

Una commedia di De Filippo esilarante con tre protagonisti d’eccezione: Geppy Gleijeses (raffinato e pluripremiato interprete eduardiano), suo figlio Lorenzo Gleijeses, uno degli attori più apprezzati della sua generazione, ed Ernesto Mahieux, premiato col David di Donatello ne L’imbalsamatore diretto da Matteo Garrone.

Una sgangherata compagnia di guitti inizia le prove di uno spettacolino in uno stabilimento balneare. Vezzi da primadonna e “infortuni sul lavoro”, suggeritori maldestri e schermaglie, scaramanzie ed equivoci per una marea di risate assicurata.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Un weekend teatrale dedicato ai più piccoli nella suggestiva cornice del Parco SempliceMente di Genova Pegli: un doppio appuntamento per vivere la magia del teatro a stretto contatto con la natura.

Si comincia sabato 20 aprile (ore 15 e ore 17) con Cappuccetto Rosso nel bosco, dell’acclamata compagnia Zaches Teatro, diretto da Luana Gramegna.

Il giorno successivo, domenica 21 aprile alle ore 16, va in scena Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e rese tutti felici della compagnia Arione de Falco, vincitrice nel 2022 del prestigioso Eolo Award.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sabato 20 aprile ore 19,30 alla Sala Mercato debutta in prima assoluta Canto dell’Ira, scritto da Carlo Orlando e diretto da Elena Dragonetti. Lo spettacolo mescola recitazione e danza, con le coreografie di Serena Loprevite, per raccontare, sulla scia del poema epico dell’Iliade, gli ultimi giorni di un conflitto contemporaneo e l’amara sorte che accomuna conquistatori e conquistati. In scena gli attori Paolo Li Volsi, Virginia Campolucci e Antonio D’Angelo. Con loro un gruppo di ragazzi e ragazze già protagonisti di Quel che resta del fuoco, spettacolo nato da un workshop sull’eredità storica del G8 genovese tra le nuove generazioni, e altri provenienti dalle scuole superiori liguri.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dopo una tournée da record I maneggi per maritare una figlia torna al Teatro Ivo Chiesa dal 23 al 28 aprile. Uno dei cavalli di battaglia più amati di Gilberto Govi rivive nella messa in scena di Tullio Solenghi che, anche grazie ad un’accurata sessione di trucco, regala un’interpretazione stupefacente. A duettare e duellare con Solenghi-Steva, nei panni dell’iconica Giggia, è una signora del teatro italiano come Elisabetta Pozzi.

Intrighi, malintesi, battibecchi e tantissime risate: Steva e (soprattutto) Giggia sono pronti a fare “carte false” per garantire alla loro unica figlia Metilde un marito facoltoso e un futuro di agi: che la selezione abbia inizio.ELI/P.