Finisce con l’auto dapprima contro un muro, poi sui binari del treno

Erano le 5 di questa mattina quando lungo l’Aurelia tra Ceriale e Borghetto Santo Spirito un uomo alla guida della propria auto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato dapprima a sbattere contro un muro e poi ha terminato la sua corsa sui binari della ferrovia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militi della croce rossa di Ceriale.

L’uomo è stato soccorso e l’auto rimoss di binari con il traffico ferroviario che è rimasto bloccato per circa venti minuti. Infine il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.