Una Lady alternativa al Teatro Gustavo Modena fino al 3 aprile con Lady Macbeth – Suite per Adelaide Ristori.

Una Lady alternativa al Teatro Gustavo Modena di Genova.

Fino al 3 aprile è in scena al Teatro Gustavo Modena “Lady Macbeth – Suite per Adelaide Ristori” diretto da Davide Livermore con Elisabetta Pozzi.

Dice la critica:

«Uno spettacolo alternativo, divertente, che gioca sulla metamorfosi fluida dei registri. Un divertissement colto e spensierato con una grande attrice che sa scherzare su sé stessa con esplosiva leggerezza».

Entra nel backstage con il nuovo episodio di INSIDE – prove in soggettiva.

In occasione dell’ultima replica di Lady Macbeth parte una nuova iniziativa, denominata “A teatro di generazione in generazione”.

Domenica 3 aprile gli over 65 che si presentano accompagnati da un under 35 potranno vedere lo spettacolo pagando il biglietto 7,50 euro e riceveranno in omaggio due biglietti dell’autobus per rientrare a casa.

L’obiettivo è aumentare lo scambio intergenerazionale e potenziare l’uso di mobilità alternativa e sostenibile.