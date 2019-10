In programma dal 18 al 22 ottobre 2019,

la torrefazione La Genovese presenta uno spazio aperto, fruibile, all’insegna della socialità.

Un grande stand per accogliere clienti e amici

e raccontare il caffè come lo intende La Genovese.

Degustare i caffè, scoprire le pregiate monorigini, ma non solo. La Genovese quest’anno a Host apre il suo spazio agli eventi: degustazioni sensoriali, workshop e incontri sul caffè, in collaborazione con esperti e coffee addiction.

#LOROCISARANNO Il primo appuntamento è sabato 19 ottobre dalle 11:30 con Valentina Palange di Specialty Pal che guiderà i visitatori alla scoperta delle fragranze del caffè attraverso un percorso costruito appositamente sui caffè Borea Specialty. Sensory PaL sarà un workshop incentrato completamente sulla sensory experience del caffè, dove i protagonisti saranno i sensi delle persone coinvolte in un gioco che le porterà a identificare le caratteristiche olfattive di ogni elemento presente sul coffeedesk e poi ritrovarle nelle note aromatiche del caffè, in pieno stile Third Wave.

Sempre sabato 19 ottobre dalle 15:30 lo spazio si animerà con Matteo Beluffi, campione italiano di Latte Art 2017, che presenterà i suoi cappuccini veggie style. Una soluzione innovativa per tutti i baristi che vogliono ampliare l’offerta anche agli intolleranti al lattosio.

Il percorso sensoriale continuerà anche domenica 20 ottobre dalle 10:30 con Gian Paolo Braceschi, docente dell’istituto Internazionale Assaggiatori Caffè, che trasformerà i visitatori in assaggiatori, conducendoli in un viaggio esplorativo tra i vari profili delle miscele e degli specialty de La Genovese per creare il perfetto espresso italiano.

Lunedì 21 ottobre dalle 14:00 sarà ospite dello stand Andrej Godina per parlare di Umami Area Honduras, caffè e sostenibilità. Il dialogo tra Andrej Godina e Alessandro Borea avrà come spunto il loro viaggio in Honduras ma sarà anche l’occasione per parlare del contributo che torrefattori e consumatori possono dare per la salvaguardia dell’ambiente e di come sia possibile fare business responsabilmente.

Il dialogo terminerà con un cupping, guidato da Alberto Polojac, green coffee specialist. In assaggio tre nuovi caffè Borea Specialty presentati in anteprima a Host Milano: Honduras Panchito Honey, Honduras Noe Portillo Natural, Honduras Omar Rodriguez Washed. Tre specialty scelti direttamente in Honduras da Alessandro Borea tra quelli selezionati da Alberto Polojac.

Le sessioni di coffee experience continueranno durante tutti i giorni del salone, nell’angolo di degustazione emozionale dedicato alla ricerca e alla qualità allestito con l’aiuto dello IIAC (Istituto internazionale Assaggiatori Caffè) e condotte dai coffee specialist de La Genovese Academy.

SAVE THE DATE

HostMilano La Genovese Pad 14 stand H40

SENSORY PAL. SPECIALTY EXPERIENCE.

Degustazione guidata con Valentina Palange di Specialty Pal dei Borea Specialty Coffee

Sabato 19 ottobre dalle 11:30

IN-VECE DEL SOLITO CAPPUCCINO

Latte Art show con Matteo Beluffi e i suoi cappuccini veggie adatti a intolleranti al lattosio. Sabato 19 ottobre dalle 15:30

GIOCHIAMO CON I SENSI: TI SENTI ASSAGGIATORE?

Gioco sensoriale con le miscele La Genovese e i Borea Specialty coffee guidato da Gian Paolo Braceschi

Domenica 20 ottobre dalle 10:30

3 CAFFÈ SPECIALI DALL’HONDURAS. UMAMI AREA CAFFÈ E SOSTENIBILITÀ. Racconto di un viaggio, dialogo tra Andrej Godina e Alessandro Borea e cupping con Alberto Polojac Lunedì 21 ottobre dalle 14:00