Un nuovo progetto cinematografico per la D&E Animation, Genova e Liguria protagonisti assoluti per “Mondi paralleli”.

“Mondi paralleli, Prigionieri del tempo” è titolo e sottotitolo del nuovo film scritto da Dario Rigliaco che sarà diretto da Gioele Fazzeri e prodotto da D&E Animation nel 2020.

A supporto istituzioni importanti come il Comune di Genova e Film Commission Liguria.

Non è passato molto tempo da quando Game of Kings riempiva i multisala stupendo tutto e tutti con la seconda parte della serie realizzata in Liguria, anzi, è proprio da novembre che viene messa in onda anche sul piccolo schermo e continuerà ad essere divulgata fino a finire sul web, a fine percorso. Con oggi la produzione indipendente ha reso ufficiale un nuovo progetto ancora più ambizioso, un film tutt’altro che banale, un’avventura di un viaggio nel tempo, tra due “Mondi paralleli”, dove i protagonisti saranno prigionieri di un’epoca.

Il soggetto è nato dalla fantasia dell’autore Dario Rigliaco, reduce da un mese di Ottobre ricco di pubblicazioni, con due titoli in libreria (cene medievali con delitto e Liguria da scoprire) e l’uscita di Game of Kings nelle sale.

Rigliaco, insieme al confermatissimo regista G.Fazzeri ha presentato la sceneggiatura ai reparti operativi della produzione con ospite Giorgio Oddone in rappresentanza di Film Commission Liguria, il quale ha accolto l’idea e il progetto con grande interesse e volontà di cooperare per l’ottima riuscita e non solo, anche l’assessore alla cultura del Comune di Genova Barbara Grosso, insieme a Milena Palattella e a Maurizio Gregorini, hanno parlato con autore e produzione delle idee e del progetto.

C’è grande volontà di aiutare l’associazione a creare un film che metterebbe a risalto il capoluogo, esaltandone la cultura e i fatti realmente accaduti, visto che non mancheranno i riferimenti storici reali della storia della repubblica più potente del mar Mediterraneo.

Saranno ufficializzati a breve i casting, si entrerà in produzione a febbraio 2020.

Per concludere, due parole dell’autore a riguardo di questa grandissima novità nel mondo del cinema ligure e non solo.

“E- un’avventura mozzafiato, che viaggia tra due epoche diverse. Il “presente” del film è la Londra Vittoriana del 1888, dove i protagonisti scoprono un luogo dove è possibile varcare una soglia e andare nel passato. È qui che conoscono la Genova del 1285, un’epoca di successi e di insidie. Ruota tutto intorno a tre persone che interagiscono tra loro a cavallo tra il presente e il passato, tra Londra e Genova, affrontando la vita, l’amore e la guerra. Chi sono i nemici non ve lo dico, è ancora troppo presto”.

Dunque un film di avventura con reali riferimenti storici, che farà conoscere alcuni anni importanti della città di Genova, oltre che esaltare il fascino di Londra e delle sue insidie dell’epoca.