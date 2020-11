Un ligure ai vertici della Company Americana Carestream

Michele Ferrarese alla guida di Carestream Health Europe. Genova diventa l’Hub europeo e nei primi 6 mesi di quest’anno ha assunto 30 persone.

Carestream Health lancia un nuovo assetto organizzativo che vede Michele Ferrarese, già Presidente e Amministratore Delegato di Carestream Italia, alla guida della nuova area Europea alla luce di un piano di riorganizzazione per riposizionare la presenza di Carestream sui mercati internazionali con un modello di business focalizzato sulla vendita attraverso Business Partners qualificati.

Carestream Health ha attuato una profonda trasformazione con la creazione di tre grandi marco-aree: America (che unisce i mercati dell’America del nord e del sud), diretta da Kristin Diezler, APAC/EMEA diretta da Vincent Chen che comprende Europa, Middle-East e Nord Africa, e Paesi dell’area Asia Pacific.

Triplice l’obiettivo: riposizionare l’azienda per garantire una presenza più efficace sul mercato, continuando a garantire la qualità dei propri prodotti e migliorando l’efficienza della logistica, far leva sulla storica presenza del Gruppo in Italia.

Questo nuovo assetto societario oltre a sfruttare le potenzialità tecnologiche e qualitative sia del business in sé che derivanti dal know how tecnologico di Carestream consentirà di garantire al mercato una sempre maggiore qualità dei prodotti e dei servizi annessi e permetterà di accelerare l’innovazione e la progettazione di nuovi devices diagnostici.

Il piano vede ancora una volta l’Italia e Genova protagoniste rendendo il capoluogo ligure, il centro dell’Hub europeo da cui gestire tutte le operazioni nell’area EMEA.

Carestream Health Italia, manterrà la propria sede nella Palazzina storica di San Lorenzo del Porto Antico di Genova, diventerà anche il centro per garantire l’assistenza di primo, secondo e terzo livello per una copertura totale e continua, nonché la formazione a clienti e al personale interno nell’area di riferimento.

“E’ con grande orgoglio e profondo senso di responsabilità – afferma Michele Ferrarese – che ho accettato il nuovo incarico e questa nuova sfida che si prospetta stimolante fin dalle premesse per gli sviluppi futuri del gruppo. Nell’ottica di una complessa riorganizzazione aziendale, infatti, metteremo al centro tutte le nostre competenze, il personale, i nostri partners e lo sviluppo delle nuove tecnologie al fine di migliorare il flusso di lavoro e supportare al meglio gli operatori sanitari e i loro pazienti.

L’emergenza sanitaria degli ultimi tempi ha stravolto il mondo del lavoro, Carestream ha saputo cogliere questa sfida e si è trovato pronto ad accogliere la cultura della trasformazione digitale, ha accelerato la sua corsa verso un modello più agile e consapevole dello smart working”.

La trasformazione dell’Italia in Hub europeo è un’operazione che si colloca all’interno di un programma molto più ampio di efficientamento, che garantirà una struttura più flessibile e risultati crescenti, con un piano strategico di assunzioni che nei primi 6 mesi del 2020, nonostante la crisi sanitaria dovuta al COVID-19, ha già visto l’inserimento di 30 nuove risorse.

“Carestream ha una lunga storia con l’Italia e la città di Genova. – afferma Vincent Chan, Presidente della Regione APAC/EMEA – Con questa nuovo assetto, rafforzeremo i nostri investimenti su Genova per servire al meglio i nostri partner commerciali e i clienti della regione. Il piano di investimento conferma il nostro impegno verso l’Italia, reputata un hub strategico a lungo termine per la società.

Attraverso la tecnologia digitale, sfrutteremo le esperienze della capacità di assistenza in remoto del Centro di Genova per essere sempre al servizio dei clienti europei. Attualmente stiamo implementando nuove tecnologie (ad esempio la Realtà Aumentata, l’Intelligenza Artificiale) per garantire che il nostro team di assistenza a Genova possa fornire servizi ai nostri clienti in tutto il mondo”.

###

