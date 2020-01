Un corso sulla gestione del valore economico dell’ambiente

EVA (Environmental Valuation Accounting) è un corso che ha l’obiettivo di fornire agli studenti conoscenze e strumenti all’avanguardia sulla contabilità ed ecologica ed economica e sulla valutazione ambientale

Venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 9:00, nella sala lauree del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, si terrà la presentazione del corso europeo Jean Monnet EVA – Environmental Valuation and Accounting: un corso gratuito, aperto a tutti gli studenti di laurea magistrale in Scienze della terra, dell’ambiente e della vita e in Economia, ma anche a ricercatori, dottorandi, funzionari, dipendenti pubblici e, in generale, a chiunque sia interessato, purché in possesso di laurea magistrale.

Il corso fornisce una serie di strumenti teorici ed empirici per la gestione della dimensione economica della conservazione ambientale e della biodiversità.

Il tema, strategico nell’ambito della nuova politica del Green Deal della UE, rimarca l’importanza di una formazione trasversale nel costruire le competenze necessarie per cogliere, sul piano delle nuove professionalità, le sfide proposte dalla politica europea e mondiale.

Il corso è nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Economia e il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, da tempo attivi su progetti riguardanti la biodiversità e la contabilità ambientale, in stretta interazione con Regione Liguria che coordina sul territorio progetti sulla valorizzazione dei servizi ecosistemici, modelli di sviluppo socioeconomico legati all’alta qualità ambientale e dei green jobs.