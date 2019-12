Un anno di successi per il Consorzio della Focaccia di Recco

Il 2019, un anno di successi. Il Consorzio della Focaccia di Recco, piccolo sodalizio che continua con tenacia, caparbietà e sacrifici a promuovere il proprio territorio e la sua eccezionale specialità gastronomica prova, anche per sommi capi, a fare una sintesi di quanto fatto nel corso dell’anno, che per la sua complessità risulta compito difficile raccontarlo, a tratti arduo.

Ricordando come buon auspicio l’inizio del 2018 con l’arrivo a Recco al ristorante Dal Ponte di RAI UNO per le riprese della trasmissione Tempo&Denaro, il 2019 ne è stato degno erede: un anno indimenticabile, forse irripetibile, con una intensa attività di comunicazione, coronata da eventi e partecipazioni memorabili.

Gennaio: esce negli USA un allegato al New York Times dedicato alle 52 mete turistiche più belle del mondo; sorpresa inaspettata, c’è il Golfo Paradiso e la Focaccia di Recco viene citata come “must gastronomico” grazie alla sua rinomanza e alla tutela europea IGP. L’articolo viene ripreso dalla stampa internazionale e nazionale, per il Consorzio inizia la “caccia all’inviato” del New York Times che ogni settimana visiterà una delle 52 mete inserite.

Febbraio: con l’agenzia Regionale In Liguria, arriva un educational per stampa estera (francesi e spagnoli, con uscite sui quotidiani spagnoli La Vanguardia ed El Pais), “must” la focaccia…

Marzo: iniziano le promozioni “on the road” con il Salone Agroalimentare Ligure di Finale Ligure.

Marzo ed aprile: tornano le Serate Gastronomiche Recchesi dedicate a Gianni Carbone, indimenticato ristoratore delle Città; un grande successo annunciato con proposte innovative: street food di alto livello e serate dedicate a prodotti dei presidi Slow Food.

Aprile: il Comune di Recco assegna al Consorzio il “Recchellino d’oro” per la sua intensa attività di promozione ed il prestigio ottenuto con il raggiungimento del marchio di tutela europeo IGP. La TV australiana dedica uno speciale alla famiglia Bisso del ristorante da ö Vittorio dove non manca la focaccia di Recco IGP. Alla fine del mese arriva la notizia che Rai Uno dedicherà una puntata al Golfo Paradiso, ed iniziano i sopralluoghi con produttore, regista e autori.

Maggio: “mese di fuoco”. Dal 9 al 13 “Slow Fish” a Genova in Porto Antico, 13/17, sopralluoghi per le riprese di Linea Verde (in onda il 9 giugno), il 15 l’inaugurazione Mn. Maria Grazia Onorato, la più grande ro-ro del Mediterraneo, 18/19 la Festa della Focaccia a Recco.

Giugno: il 2 in piazza De Ferrari a Genova per la “Grande Festa della Repubblica” evento di Regione Liguria; il 9 va in onda “Linea Verde” di Rai Uno, ampi spazi per la Focaccia di Recco IGP, registrazioni dal Panificio Moltedo 1874, riprese anche a Sori da Edobar (un trionfo per il territorio della Focaccia di Recco IGP, con 2,9 milioni di telespettatori). Il 16 su Sky TV “Piccola Italia” dedicata a Recco e alla Festa della Focaccia. Fine giugno a La Spezia per “Liguria da bere”.

Luglio: “Collisioni”, Festival agri_rock, mega-evento di Barolo con artisti di fama mondiale. Grande promozione ed immagine al centro di Barolo al fianco di Regione Liguria e Agenzia in Liguria.

Agosto: si inizia con l’educational per un importante food blogger belga (registrazioni dal Panificio Moltedo G.B.). Finalmente arriva l’inviato del New York Times Seb Modak, tour del Golfo Paradiso assaggiando le nostre specialità, prima fra tutte la Focaccia di Recco IGP! (tappe ai Panifici Tossini e al ristorante Manuelina di Recco e al Boschetto a Sori). Esce l’articolo sul New York Times edizioni USA, Internazionale e web con oltre 9 milioni di contatti. In USA la Focaccia di Recco è una star, altro articolo sul New York Magazine (concorrente del NYT) e sulla rubrica “Lifestyle Yahoo” raccogliendo oltre 50 milioni di click, quindi un articolo su “Forbes” dal titolo “8 places of foodies along the Italian Riviera” dove la focaccia di Recco è definita “irrinunciabile”. Da Lino riprese video e interviste per la Città Metropolitana. Agosto culmina con una nuova citazione sul NYT di Seb Modak che, a metà percorso, ricorda come miglior cibo la Focaccia di Recco IGP.

Settembre: ricominciano le promozioni “on the road”: il 6 e 7 a Piacenza ospiti d’onore del Consorzio Salumi DOP Piacentini per l’evento “Un mare di sapori”; 19/24, il Salone Nautico Internazionale a Genova e 20/ 23 a Brà per “Cheese”, i due eventi più prestigiosi dell’anno che richiedono però grandissimo impegno e responsabilità.

Ottobre: Dal 4 al 6, Il Festival Internazionale del Cibo di Strada a Cesena vede il Consorzio di Recco quale “debuttante” nell’evento che ha lanciato in Italia il cibo di strada, il più importante nel suo genere. Pur alla loro prima volta a Cesena, i recchesi si aggiudicano subito il Premio “Miglior proposta di cibo di strada italiano” dedicato all’ideatore dell’evento “Gianpiero Giordani. Il 12 ottobre, presenti al fianco di Regione Liguria per festeggiare a Genova in piazza De Ferrari la Protezione Civile ritrovando molti amici conosciuti sotto il tragico Ponte Morandi.

Novembre: 8 e 9 terza edizione di Fattore Comune, in casa propria, l’evento dedicato alle eccellenze agroalimentari tutelate dai marchi europei DOP e IGP: crescita d’interesse e partecipazioni di prestigio assoluto. Educational (ambitissimo) di due giorni, con oltre 40 tra giornalisti e blogger, sulla scia dei successi già precedentemente conseguiti, tappe a Camogli alla Focacceria Revello e, dopo il ristorante Da Angelo a San Rocco, questa volta pranzo di chiusura al ristorante Lino a Recco. Il territorio e la focaccia di Recco IGP beneficia di un feedback con oltre 200 articoli su numerosi mezzi d’informazione e social. Sabato 16, grazie all’Assessore al Marketing Territoriale del comune di Genova, il Consorzio organizza al MOG di Genova una “masterclass” con Moltedo G.B. per tre super-chef americani che promuoveranno la Liguria a New York. Ma novembre riserva la sorpresa più prestigiosa: dal 18 al 23 Recco protagonisti dell’evento promosso in tutto il mondo dal Ministero degli Esteri: “La settimana della cucina italiana” in due location di grande fama: a Parigi il Ristorante Manuelina con Cesare Carbone per l’Associazione Ristoranti Buon Ricordo e il Consorzio della Focaccia di Recco con Fabrizio Passano (ristorante Alfredo), Umberto Squarzati (ristorante Vitturin 1860) e Lucio Bernini (responsabile del Consorzio) a Gedda, in Arabia Saudita, esperienza indimenticabile.

Dicembre: il 10 del mese “The best of la mia Liguria” al palazzo della Borsa con Camera di Commercio di Genova e Regione Liguria; il 12 a Roma alla presentazione dell’Atlante Qualivita, unico ed esclusivo volume europeo dedicato ai prodotti DOP e IGP, quest’anno con la prestigiosa firma Treccani edito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana.

Tutto questo oltre ad una miriade di diverse iniziative cui il Consorzio e i suoi consorziati hanno partecipato rendendo fama ed onori alla Focaccia di Recco IGP ed alla Città di cui porta il nome.

In poche parole un anno eccezionale, ed i recchesi sono già al lavoro per tentare di bissarlo, o… superarlo?