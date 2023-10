Samp-Catanzaro, Pirlo: Partita che vale come una finale

Andrea Pirlo dopo la sconfitta di Como che ha ridimensionato ancora una volta la Samp, che adesso ha bisogno di una svolta nella gara di domani al Ferraris contro il Catanzaro presente la gara.

Intanto Pirlo suona la carica perché vuole una reazione: “Sicuramente dispiace a tutti vedere questa classifica, ma andiamo avanti lavorando sugli errori commessi cercando di trovare una soluzione e non abbassando mai la testa.

”È una partita importante contro una bella squadra molto collaudata che ha stravinto il campionato di Serie C nella passata stagione. Per noi è come una finale, ci servono i tre punti per uscire da questo periodo sicuramente difficile.

Serve l’atteggiamento giusto fin dall’inizio, abbiamo lavorato tanto sull’aspetto mentale e speriamo di cogliere i frutti.

Crediamo nel valore della nostra squadra, conosciamo l’importanza di vestire la maglia della Sampdoria”.