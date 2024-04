Uccise sorella a Quinto, cominciato processo d’appello per Scagni

Il procuratore generale ha chiesto l’ergastolo

Al via il processo di appello a carico di Alberto Scagni, il 42enne genovese accusato di avere ucciso a coltellate la sera del 1° maggio 2022 la sorella Alice, sotto casa a Quinto.

L’imputato e’ tornato in aula dopo il secondo pestaggio subito in carcere a Sanremo (il primo avvenne a Genova Marassi), per cui era stato in coma farmacologico.

Stamane in Tribunale a Genova si sono presentati anche i genitori Graziano Scagni e Antonella Zarri.

Alberto Scagni in primo grado e’ stato condannato a 24 anni e sei mesi di reclusione. Stamane il sostituto procuratore generale, che rappresenta la pubblica accusa, ha chiesto l’ergastolo.