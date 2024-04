Cornigliano, spaccia droga da casa: 34enne arrestato

Ieri in via Argine Polcevera, fra Cornigliano e Bolzaneto, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Cornigliano hanno arrestato per spaccio di droga un 34enne.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità dell’arrestato.

Gli investigatori, nei giorni scorsi, avevano scoperto che il 34enne utilizzava la sua abitazione per spacciare droga e hanno deciso di effettuare una serie di appostamenti.

Gli agenti hanno poi visto arrivare un individuo di 30 anni, con il telefono in mano, che si è fermato davanti alla casa. Pochi istanti dopo è uscito il 34enne, con la propria bicicletta, che gli ha passato un involucro per poi allontanarsi. A quel punto, i due agenti sono rimasti in appostamento mentre altri due hanno seguito e bloccato poco più avanti il 30enne trovandolo in possesso dell’involucro appena ricevuto contenente circa 6 grammi di cocaina.

Inoltre, prima di rientrare nell’appartamento, il 34enne è stato visto nascondere nella sterpaglia, vicino a un muro, un sacchetto contenente circa 54 grammi di eroina e 117 grammi di cocaina.

Lo spacciatore di droga è stato così bloccato e la successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di trovare ulteriori 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un telefono cellulare e 1885 euro in contanti, verosimilmente provento dell’illecita attività.

Il 34enne è stato preso e rinchiuso nel carcere di Marassi.