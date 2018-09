Tutto pronto ad Imperia per le Vele d’ Epoca

IMPERIA.3 SETT. Grande attesa fra gli appassionati della vela per l’apertura della ventesima edizione delle Vele d’Epoca, che vedrà più di 50 signore del mare, per cinque giorni, darsi battaglia in acqua e fare bella mostra di sé in banchina. Ma la spettacolare kermesse velica imperiese non sarà solo legata alle barche d’epoca: ci sono infatti tutta una serie di eventi, spettacoli, incontri, mostre e novità che faranno di Imperia per una settimana la capitale internazionale della cultura del mare.

A pochi giorni dall’ apertura (che è prevista per mercoledì) delle Vele d’Epoca – Panerai Classic Yachts Challenge, la regata evento che tanto significa per Imperia e per la Liguria, hanno assicurato la loro presenza i più importanti marchi nazionali ed internazionali legati al mondo della vela.

In acqua ci saranno cento anni di storia della vela: un secolo separa infatti le barche storiche più anziane da quelle più giovani. Lo scettro della più longeva va allo splendido 18 metri “Tigris”, del 1899, seguito a breve distanza dal venti metri “Kelpie” e dal trenta metri “Moonbeam of Fife”, entrambe Classe 1903.

Fra le 50 regine del mare presenti ad Imperia ci sono la mitica “Jalina”, classe 1946 che è stata la vincitrice della prima edizione della Giraglia del 1953, il leggendario “Moro di Venezia I” (del 1976), “Vistona” (1937), “Oiseau de Feu” (1937) ed alcuni pezzi pregiati della Marina Militare come “Artica II” (1956), “Corsaro II” (1960) e “Stella Polare” (1965).

La ventesima edizione delle “Vele d’epoca d’Imperia- Panerai Classic Yachts Challange” è organizzata dallo YC Imperia, in collaborazione con CN “Al Mare” e Club del Mare.

Questo, in estrema sintesi, il programma.

Mercoledì sono previsti gli arrivi, le registrazioni e le ispezioni. In serata (inizio 18 e 30) incontro con Stefano Bicocchi e con il Frantoio Sant’Agata di Oneglia. Alle 19 e 30 verrà inaugurata una mostra fotografica a cura di Settimio Benedusi, mentre dalle 21 il via ai concerti ed alla musica.

Giovedì si terrà lo skipper meeting alle ore 9 e 30, mentre il segnale per la prima regata verrà dato alle ore 12. Alle 19 Cooking race a cura di Gambero Rosso. Alle 22 è previsto lo spettacolo Fontane Danzanti, mentre alle 22 e 30 inizierà il concerto “The Wavers 51”.

Venerdì: skipper meeting alle ore 09 e 30, cui seguirà la seconda regata. Alle 19 lo spettacolo “Due tipi da ridere” con Viviana Porro e Franco Rossi, direttamente da Colorado Cafè e Zelig. Alle 20 concerto della Marching Band ed alle 22 e 30 quello di “Time Machine”.

Sabato alle ore 11 la terza regata, mentre alle 17 sarà aperto l’ annullo filatelico temporaneo. Alle 18 e30 si terrà la premiazione del nono Concorso Internazionale di Decorazione Floreale a cura di E.D.F.A. Imperia (a Calata Anselmi ), infine alle 22 e 30 ci sarà lo Spettacolo pirotecnico musicale. Gli organizzatori consigliano al pubblico di seguire lo spettacolo dal Molo San Lazzaro (Banchina Medaglie d’Oro) o dal Parco Urbano San Leonardo.

Domenica infine dopo lo skipper meeting, si svolgerà la spettacolare parata ( inizio ore 10). Alle 12 verrà dato il via alla quarta regata. Alle 17 ci sarà il Concerto a cura della Banda di Presidio del Comando Marittimo Nord (Palco Calata Anselmi) cui seguiranno le premiazioni e la cerimonia di chiusura.

CLAUDIO ALMANZI