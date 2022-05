Tutti atleti al Porto Antico, è il sabato della Festa dello Sport

Un sabato da atleti, oggi al Porto Antico di Genova per la 18^ Festa dello Sport, con un flusso continuo di pubblico e la presenza di grandi campioni.

In primo piano gli sport acquatici, favoriti da un inizio di giornata davvero bellissimo. In sella con Fabio Incorvaia, sette volte campione mondiale di moto d’acqua sono saliti in 100 per provare l’ebbrezza delle evoluzioni e della velocità; 700 sono state le uscite a bordo delle derive – 555, Optimist, 420, Laser – e delle imbarcazioni messe a disposizione dal Comitato Prima Zona della Federazione Italiana Vela per promuovere l’avvicinamento al grande evento del giugno 2023, The Ocean Race “Genova the Grand Finale”. Sono arrivati in 500 alla Piazza delle Feste per le premiazioni del concorso di disegno “Il Bello dello Sport”, e del concorso fotografico Nicali Iren, dedicato all’indimenticato Carlo Antonio Nicali a lungo presidente del Coni provinciale. Testimonial d’eccezione Paola Fraschini, sette volte campionessa del mondo di pattinaggio, ed Edoardo Stochino, vincitore della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere. 1000 i partecipanti all’Auxilium Day, il grande evento dedicato alla ginnastica. Bambini in coda, oltre 200 oggi, per il percorso sospeso di Calata Falcone Borsellino sotto l’occhio attento degli istruttori della Polizia di Stato. Tra gli eventi più seguiti la partita di baskin, sport di squadra giocato da squadre miste, composte anche da giocatori in carrozzina, che ha visto la sfida tra BIC Genova e Special Green Team Piacenza. L’evento più curioso di oggi è stato il campionato italiano di ciclotappo.

Numerosi i campioni che hanno vivacizzato la giornata, tra performance, fotografie, selfie e richieste di autografi: da Viviana Bottaro, bronzo olimpico a Tokyo di karate al grande ex della Sampdoria Francesco Flachi, intervenuto per presentare il suo libro.

La giornata di domani vedrà alle 9.30 la partenza della prima serie del Miglio Blu, prova valida per il Grand Prix Liguria Running, con altre due partenze a distanza di venti minuti l’una dall’altra. Alle 10.45 il via al Mini Miglio, prova del Circuito Giovanile Uisp, che vedrà impegnati atleti giovanissimi, tra i 5 e i 13 anni. Alle 9.30 in Piazza delle Feste al via il Circuito Giovanile di Judo Uisp a cura del Settore Discipline Orientali; fittissimo il programma sui tre palchi – Mandraccio, Millo e Isola delle Chiatte, di danze e fitness.

Ultima giornata domani anche per la raccolta fondi a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti con una lotteria che mette in palio una crociera MSC nel Mediterraneo per due persone.

Festa dello Sport è organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport con la collaborazione dei partner storici Uisp e Consorzio Sociale Agorà e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria. Un riconoscimento speciale è arrivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato allo Sport con il patrocinio ufficiale ad affiancare anche il patrocinio di The Ocean Race – The Grand Finale e l’inserimento della Festa nella Move Week, il più grande evento sportivo comunitario in Europa dedicato alla promozione dello sport e dell’attività fisica.

Oltre agli storici sostenitori di Stelle nello Sport, la Festa 2022 può contare sul contributo di Banca Carige, Bayer, Decathlon, Iren, Isolani, Latte Tigullio e Synlab. Media partner sono Il Secolo XIX, Primocanale e Radio Babboleo.

