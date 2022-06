Martedi 14 giugno alle ore 19 si rialza il sipario sul gioco d’azzardo ai Teatri di Sant’Agostino, dopo la replica al Teatro del Ponente lo scorso febbraio.

Va in scena ” Tutta una lotteria”, a cura di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse in collaborazione con Regione Liguria, Alisa e Asl3, uno spettacolo con drammaturgia di Amedeo Romeo e regia di Antonio Tancredi, evento finale di un percorso sulle dipendenze da gioco d’azzardo nell’ambito del progetto Game Over – L’azzardo divora, di cui Ceis Genova è capofila.

Lo spettacolo è il frutto di laboratori teatrali che hanno visto protagonisti ( insieme ad attori professionisti) un gruppo di operatori e volontari del progetto My Space dell’ ASL3 di Genova, finanziato dal Ministero della Salute per la prevenzione e cura del Gioco d’Azzardo, a conclusione di un percorso biennale sostenuto da Regione Liguria e coordinato da Asl3.

I laboratori sono stati strumento pedagogico creativo per alcuni ragazzi del progetto MYSpace, che hanno contribuito attivamente con idee e proposte poi rielaborate per gli attori in scena, attraverso una tessitura comune condivisa tra ragazzi ed adulti .

Il coordinamento è stato curato da Nicoletta Vaccamorta, il contributo per i movimenti scenici è di Claudia Crivellari, presente anche sul palco.

Musiche Massimiliano Caretta

Con Eleonora Bonaffino, Sara Carboni, Chiara Cecchi, Claudia Crivellari, , Fulvia Gregori, Stefano Pizzorno, Donatella Rossi, Antonella Ruzza

Costumi Daniela De Blasio

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

