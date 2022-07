Tunnel delle Ferriere: domani riapertura entrambe le direzioni.

Riaprirà domani, sabato 16 luglio 2022, la galleria Taviani, conosciuta anche come “tunnel delle Ferriere”. La riapertura è prevista in entrambi i sensi di marcia dalle ore 5.30 alle ore 21.30. Questo consentirà un ulteriore passo verso la normalizzazione del servizio della linea bus Amt 715.



Solo la prima corsa dei giorni feriali, in partenza da Gattorna alle 4.55, continuerà a transitare via Boasi terminando la corsa a Prato, da dove ripartirà alle ore 6.27 con destinazione Chiavari. Il resto del servizio, sia feriale che festivo, tornerà ad effettuare il capolinea a Genova Brignole.

Gli orari sono consultabili nella sezione “rete e orari” – “servizio provinciale” (Clicca qui 715_dal_16_luglio) . ABov