Psicologa reintegrata, Speranza: Sentenza di cui dobbiamo vergognarci

Continua a far parlare la sentenza di un giudice della seconda sezione del Tribunale di Firenze che ha reintegrato una psicologa toscana sospesa, dall’ottobre 2021, perché non in regola con l’obbligo vaccinale.

Nel corso della trasmissione televisiva In Onda su La7 la conduttrice Concita De Gregorio, ha domandato il parere al ministro Roberto Speranza che ha parlato, senza mezzi termini, “di una sentenza di cui sinceramente dobbiamo vergognarci”.

“Lei – chiede a Speranza Concita De Gregorio – ha visto la sentenza il tribunale di Firenze che ha reintegrato la psicologa che era stata sospesa dall’ordine perché non vaccinata. La motivazione della sentenza è stata che gli effetti del vaccino, ad oggi, non sono prevedibili per la vita e la salute. Così un giudice fiorentino… Insomma questa volta non è un no vax, ma la parola di un tribunale.”

Speranza risponde, sovrapponendosi alla conduttrice: “Di solito per cultura politica per formazione sono molto rispettoso rispetto lavori dei magistrati, però questa sentenza e sinceramente irricevibile e priva di ogni evidenza scientifica in contrasto con tutte le indicazioni della comunità scientifica internazionale è una sentenza di cui sinceramente dobbiamo vergognarci”.

Nel mentre l’Ordine degli Psicologi della Toscana ha già annunciato ricorso in tutte le sedi con l’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Firenze che esprime “totale solidarietà” agli psicologi toscani.