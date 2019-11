Tunisino ruba al supermercato e poi ritenta il colpo, denunciato

Nel tardo pomeriggio dello scorso 10 novembre, in un supermercato Carrefour di via di Monale alla Spezia, veniva perpetrato un furto di alcune bottiglie di superalcolici, per un valore di 62 euro, ad opera di un individuo straniero che, bypassando le casse, usciva velocemente dal punto vendita e riusciva a far perdere le proprie tracce dopo essere stato inseguito da una guardia giurata e dal cassiere, che lo bloccavano per qualche istante riuscendo a recuperare la refurtiva.

Nella tarda serata dello stesso giorno il malvivente si ripresentava nel medesimo supermercato dove tentava nuovamente il furto.

Gli uomini della Squadra Volante intervenuti sul posto acquisivano le informazioni dai testimoni ed effettuavano le ricerche dell’individuo che tuttavia riusciva a far perdere le proprie tracce.

A seguito di accurate indagini, grazie anche alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza ed all’individuazione fotografica, personale della Squadra Mobile ha individuato il ladro, un tunisino residente alla Spezia, pluripregiudicato, denunciandolo in stato di libertà per furto e tentato furto continuato.