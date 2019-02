Treni, sciopero del personale aderente a Orsa: possibili cancellazioni e ritardi

Quello di oggi, sarà un venerdì di possibili disagi per chi si muove in treno. Il sindacato autonomo Orsa ha indetto 23 ore di sciopero. Ci sarà, quindi, la possibilità di cancellazioni e ritardi su tutta la linea ferroviaria.

Per quanto riguarda quello mobile, quali macchinisti, controllori, etc., l’agitazione inizierà alle 9 di mattina e terminerà alle 17; per il settore vendita e assistenza, invece, possibili disagi dalle 3 di questa notte alle 2 di sabato 9 febbraio.

I biglietti potranno comunque essere acquistati alle emettitrici automatiche self service, nelle agenzie convenzionate, su tutti i canali telematici on line e attraverso le app per tablet e smartphone.

Sono diverse le tratte e linee ferroviarie a rischio in Liguria e in tutta Italia.

In ogni caso è stata garantita la presenza dei convogli nelle cosiddette ‘fasce orarie di garanzia’ dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21.

Lo sciopero, come precisato da una nota Trenitalia, non riguardrà i treni regionali.

Per i treni a lunga percorrenza è stato predisposto uno speciale programma di circolazione, che comprende e integra i servizi essenziali previsti in caso di sciopero.

Sempre Trenitalia conferma che saranno garantiti i servizi dei treni Freccia ed il mantenimento delle corse negli orari di punta.