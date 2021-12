Trasporto eccezionale in autostrada senza autorizzazioni: sanzionato dalla Stradale

Sospesa la patente di guida dell’autista e fermo amministrativo del mezzo. Partito dalla Spagna, era diretto a Bolzano

Una disciplina complessa e rigorosa impone ai veicoli che viaggiano in condizioni di eccezionalità (trasporto eccezionale), per superamento dei normali limiti di sagoma o peso, di munirsi preliminarmente di titoli autorizzativi che a loro volta richiedono tutta una serie di prescrizioni questo non solo perché un veicolo sovradimensionato può comportare seri pericoli per chi circola sulle nostre strade, ma anche perché il peso eccessivo può comportare rischi per la sicurezza delle infrastrutture tanto da rendere necessaria un’intensificazione dei controlli da parte delle pattuglie della Polizia Stradale per verificare la regolarità del trasporto proprio ai fini della tutela del patrimonio stradale.

Nell’ambito di questi controlli, la scorsa notte, una pattuglia di Genova ha intercettato sulla Autostrada A10 un veicolo di nazionalità slovena che trasportava tubi in plastica di grandi dimensioni destinati al settore industriale elettromeccanico, partito dalla Spagna (attraversando quindi anche la Francia) diretto a Bolzano privo dell’autorizzazione degli enti proprietari della strada a viaggiare in condizione di eccezionalità.

La pattuglia ha provveduto quindi, a contestare la relativa sanzione prevista dal codice della strada che prevede, oltre al pagamento della somma di euro 794, prevede la sospensione della patente di guida e della carta di circolazione con l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo.

Il mezzo veniva scortato al primo posto utile in area di servizio Turchino Est in attesa del rilascio delle autorizzazioni dell’Ente proprietario della strada.

Analoghe sanzioni sono state contestate al proprietario del mezzo e al committente del trasporto.