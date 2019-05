In merito al tragico incidente che è costato la vita ad un meccanico di 25 anni, Andrea Corsini, in via Rivarolo a Genova che in sella alla propria moto si è messo all’inseguimento di un ladro che aveva tentato un furto nel negozio Scarpe & Scarpe ed è caduto sbattendo la testa contro un blocco di cemento, ecco il video del ladro in fuga.