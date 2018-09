Traffico migranti dalla Libia ad Alassio: ecco perché bisogna limitare permessi umanitari

“Arrestati dai Carabinieri di Alassio (Savona) 6 bengalesi, responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, estorsione e altro.

Per 6.000 euro a testa facevano arrivare in Italia propri connazionali e, dopo aver procurato i permessi di soggiorno per MOTIVI UMANITARI, li costringevano a vivere in case sovraffollate e ad avviare piccole attività commerciali, obbligandoli a rifornirsi della merce da uno degli indagati.

Capito perché occorre regolamentare, controllare e limitare la concessione di ‘PROTEZIONI UMANITARIE’, come previsto nel Decreto Sicurezza?

Alla faccia delle critiche dei soliti buonisti abituati a chiacchierare dal loro salotto, io vado avanti”.

E’ il post pubblicato stamane su Facebook dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.