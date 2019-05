Traffico a Genova: la situazione nella mattinata

Complice anche la pioggia, si registra situazione di traffico intenso sulle principali direttrici in direzione centro di genova.

In particolare sono presenti rallentamenti sulla strada Guido Rossa e lungomare Canepa per la direzione levante e sulla strada Aldo Moro per la direzione ponente.

Possibili rallentamenti in via Borgoratti e tra piazza delle Americhe viale Duca d’Aosta via Cadorna nei tratti interessati dalla presenza di cantieri stradali.

Corso Perrone, nel tratto compreso tra via Perini e via Borzoli, è chiusa per effettuare i lavori relativi alla demolizione del viadotto Morandi; mentre fino al 11 maggio è chiusa via Fillak nel tratto compreso tra via Porro e via Campi.

Fino al giorno 17 maggio permane anche la chiusura di ponte Feritore.