Tra musica e teatro a Laigueglia. Performance di improvvisazione organistica e azione scenica con Giampaolo Di Rosa e Giorgia Brusco.

Tra musica e teatro a Laigueglia nell’ambito del Festival Organistico Internazionale “ARMONIE SACRE PERCORRENDO LE TERRE DI LIGURIA”.

Associazione culturale “Rapallo Musica” ETS

Mercoledì 20 luglio 2022

LAIGUEGLIA (Savona)

Chiesa Parrocchiale di San Matteo

(Piazza San Matteo 1, Laigueglia – Savona)

Ore 21.15: PERFORMANCE DI IMPROVVISAZIONE ORGANISTICA E AZIONE SCENICA PRESSO IL TEATRO DEL CARTELAME

Giorgia Brusco, attrice

Giampaolo Di Rosa, organo

Organo Vegezzi-Bossi, 1932

Mercoledì 20 luglio 2022, alle 21.15, la Chiesa Parrocchiale di San Matteo a Laigueglia, in provincia di Savona, ospiterà l’attesa performance di improvvisazione organistica e azione scenica presso il Teatro del Cartelame. Gli apparati effimeri dei Cartelami nascono come scenografie per le sacre rappresentazioni che si svolgevano normalmente nella Settimana Santa e che inscenavano la Passione di Cristo.

Il restauro del Cartelame di Laigueglia, considerato il più importante di tutto il Ponente Ligure e il più grande interamente conservato al mondo, ha permesso di allestire un vero e proprio spazio scenico. Saranno protagonisti dell’evento Giampaolo Di Rosa, organista titolare della Chiesa di S. Antonio dei Portoghesi in Roma, e l’attrice imperiese Giorgia Brusco, che interpreterà il monologo, da lei stessa ideato, “La passione di Maria”.

La regia è di Eugenio Ripepi. L’azione scenica sarà inframezzata dalle improvvisazioni eseguite sull’organo sinfonico “Vegezzi-Bossi” (1932) che si ispireranno al testo recitato sulla scena, in modo da fondersi con esso senza soluzione di continuità.

L’appuntamento si colloca nell’ambito del XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, promosso come consuetudine dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS. Il concerto si avvale del sostegno economico del Comune di Laigueglia e della Fondazione Compagnia di San Paolo.

BIOGRAFIE

GIORGIA BRUSCO

Nasce ad Imperia nel 1977 e fin da ragazzina si appassiona al mondo del teatro avvicinandovisi dapprima come scenografa. Infatti, dopo gli studi superiori compiuti presso l’Istituto d’Arte di Imperia, realizza diverse scenografie per gruppi teatrali locali.

Parallelamente inizia a frequentare laboratori teatrali privati e ha la fortuna di avvicinarsi al palcoscenico grazie alla frequentazione della Compagnia teatrale I Cattivi di Cuore, fondata dal padre, con la quale ancora oggi collabora.

Trasferitasi a Venezia per compiere gli studi in Architettura, dove si laurea nel 2003 in Storia e Conservazione dei Beni architettonici ed ambientali presso lo IUAV, supera i provini per entrare alla Scuola del Teatro Stabile del Veneto, dove si diploma nel 2000. A Venezia lavora con Claudio Puglisi, Enrico Bonavera, Giuseppe Emiliani, Mario Valgoi, Eugenio Allegri, Antonio Salines e Daniel Auteuil. Dopo essersi laureata decide di dedicarsi completamente al mondo dello spettacolo aprendo una ditta di organizzazione eventi e continuando il suo percorso attoriale. Si dedica alla scrittura ed interpretazione di monologhi e nel contempo al mondo del teatro ragazzi, sia come drammaturga, che come attrice.

Le sue drammaturgie vincono importanti riconoscimenti tra cui il 7° Mario Fratti di New York con “Briciole di allegria”, il 1° premio “A. Conti” di Pesaro con “Il raccolto” e il 1° Premio “XS testi di scena” di Salerno con “Il veleno dell’indifferenza, il 7° Premio internazionale Città di Como con il testo “Teatro drammatico”. Pubblica per la casa editrice ZEM due libri: Teatro Comico e Teatro Drammatico. Ha ottenuto molti riconoscimenti come attrice di prosa.

Da 18 anni si occupa di formazione teatrale tenendo corsi di dizione e recitazione, sia per enti pubblici che privati sul territorio ligure. È fondatrice della scuola di Teatro “Hic et Nunc”. Ha interpretato ruoli sia comici che drammatici, girando molti teatri e piazze d’Italia.

GIAMPAOLO DI ROSA

Organista titolare della Chiesa di S. Antonio dei Portoghesi in Roma, della Chiesa nazionale del Portogallo, ed è nominato organista titolare della Cattedrale di Vila Real, avendo curato i progetti fonici degli organi di entrambe.

Dottorato in analisi musicale, in Europa compie gli studi di pianoforte, organo, cembalo, musica da camera, prassi interpretativa storicamente informata, composizione, teoria e analisi.

Il suo repertorio comprende ogni epoca storica, nonché l’improvvisazione, le proprie composizioni e trascrizioni per organo, ed i cicli integrali di diversi compositori, fra cui Johann Sebastian Bach.

Svolge attività concertistica nel mondo intero, dedicandosi inoltre a docenza, ricerca e consulenza artistica per diverse istituzioni, come la Santa Casa della Misericordia di Guimarães e la Cattedrale di León.

È direttore artistico per l’attività concertistica dell’Istituto Portoghese di S. Antonio in Roma (IPSAR), nominato dal Rettore Mons. Agostinho Borges nel 2008. Il Presidente della Repubblica Portoghese lo ha insignito nel 2010 con il grado di Ufficiale dell’Ordine del Principe Enrico il Navigatore.

L’ORGANO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MATTEO A LAIGUEGLIA

L’ organo della Chiesa Parrocchiale di S. Matteo di Laigueglia è stato costruito dalla ditta Vegezzi-Bossi nel 1932. Collocato in presbiterio in “cornu epistolae”. Consolle collocata in presbiterio, a trasmissione elettrica, con due tastiere di 61 tasti (Do1-Do6) e pedaliera di 32 pedali (Do1-Sol3). I manuale – Grand’Organo: Principale 16′, Principale I 8′, Principale II 8′, Ottava 4′, Decimaquinta 2′, Ripieno di 6 File 1′ 1/3, Flauto 8′, Flauto 4′, Nazardo 2′ 2/3, Dulciana 8′, Tromba 8′. II manuale – Recitativo: Eufonio 8′, Ottava 4′, Principalino 2′, Ripieno 3 file, Bordone 8′, Flauto 4′, Quintina 2′ 2/3, Cornetta 1′ 3/5, Gamba 8′, Concerto di Viole 8′, Oboe 8′, Voce Corale 8′, Tremolo. Pedale: Subbasso 16′, Violone 16′, Basso 8′, Bordone 8’, Violoncello 8’, Ottava 4′, Trombone 16′, Tromba 8′, Clarone 4′, Campane. Comandi per le consuete unioni ed accoppiamenti. Pistoncini per 6 combinazioni fisse e 999 combinazioni aggiustabili. Lo strumento è stato restaurato ed ampliato nel 2018 dal Laboratorio Fratelli Carrara.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Sabato 23 luglio 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Olivier Perin (F), organo

Domenica 24 luglio 2022 – Soglio di Orero (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo

Walter d’Arcangelo, organo

Mercoledì 27 luglio 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Santuario Basilica di N.S. di Montallegro

Ignacio Ribas Taléns (E), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Sabato 30 luglio 2022 – Recco (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale della N.S. delle Grazie, Megli

Roberto Padoin, organo

Mercoledì 3 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo

Prima esecuzione assoluta del brano “Toccata antica”, composto da Matteo Cotti, in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino

Viviana Marella, flauto

Antonio Delfino, organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Domenica 7 agosto 2022 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso

Ensemble Vocale L’una e cinque

Mauro Cossu, organo

Martedì 9 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Bianchi

João Vaz (P), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Mercoledì 10 agosto 2022 – Sori (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Margherita V.M.

Corrado Franzoia, organo

Sabato 13 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Prima esecuzione assoluta del brano “Montallegro Variations” commissionato dall’Associazione “Rapallo Musica” a Naji Hakim

Naji Hakim (F), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Martedì 16 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Neri

Jasmine Vorhauser (A), flauto

Caroline Atschreiter (A), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Mercoledì 17 agosto 2022 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Parco botanico di Villa Rocca (in caso di pioggia Auditorium di San Francesco)

Gruppo di danza storica Balastorie

Joxe Benantzi Bilbao (E), organo

Giovedì 18 agosto 2022 – Follo (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, Piana Battolla

Matteo Venturini, organo

Sabato 20 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Jean-Pierre Lecaudey (F), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Domenica 21 agosto 2022 – Coreglia Ligure(GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari

Francesco Grigoli, organo

Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di San Secondo

Stanislav Šurin (SK), organo